معرض دولي للعقارات ينطلق بـ"أفكار تسويقية جديدة" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الدولي للعقارات بمشاركة عشرات الشركات من دول مختلفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فعاليات المعرض ستستمر لأربعة أيام، حيث سيتم عقد ندوات من قبل الشركات المشاركة، إضافة إلى تقديم العديد من العروض للزبائن.

وقال أحمد أبو بكر، ممثل إحدى الشركات المشاركة، لوكالة شفق نيوز "شركتنا تشارك في هذا المعرض الدولي للمرة الرابعة حيث نعرض خدماتنا في مجال العقارات كشركة عقارية رائدة في إقليم كوردستان ويمكّننا هذا المعرض من الوصول بشكل أفضل إلى الزبائن وكسب ثقة العملاء".

من جانبها، قالت لاڤا داوود، مديرة المبيعات في إحدى الشركات العقارية، لوكالة شفق نيوز "نرى في الوقت الحالي أن الشركات العقارية والعاملة في مجال البناء غيّرت أساليبها لجذب الزبائن وباتت تركز كثيراً على شروط السلامة من الزلازل والحرائق في مشاريعها العقارية الجديدة لأن هذا الأمر أصبح محل اهتمام الزبائن خاصة بعد الزلازل المدمرة التي حصلت في عدة بلدان من حولنا".

كما قال كرم سليمان، صاحب شركة عقارية، لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية هذا المعرض تكمن في تعريف الشركات المحلية على خبرات الشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال، وهو ما سينعكس على جودة البناء والعقارات في إقليم كوردستان، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي على العمل في الإقليم وضخ طاقاتها هنا".