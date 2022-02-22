معرض تشكيلي عن جمال الطبيعة في اربيل

شفق نيوز/ أقامت دائرة الفنون التشكيلية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضاً تشكيلياً للفنان التشكيلي هيرش مغديد باشه، وفيما لفتت الى تنظيم معارض أخرى جديدة بالتزامن مع فصل الربيع واعياد نوروز، اكد الفنان الكوردي أن لوحاته تعبر عن جمال الطبيعة.

وقال الفنان هيرش لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض التشكيلي هو الرابع على مستوى المعارض الشخصية التي أقيمها ويقام اليوم على قاعة ميديا في مدينة أربيل"، مبينا أن "جميع اللوحات رسمت بالألوان المائية وتعبر عن جمال الطبيعة وبقياس 50 في 70سم"

بدوره قال ازاد لشكري مدير دائرة الفنون التشكيلية الجهة المنظمة للمعرض انه لوكالة شفق نيوز إن "تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن نشاطات الدائرة"، لافتاً الى "سعي الدائرة لتنظيم معارض فنية اخرى تشكيلية وفوتوغرافية بالتزامن مع قدوم حلول فصل الربيع حيث تكثر فيها المناسبات القومية للشعب الكوردي واعياد نوروز والانتفاضة الكوردستانية".

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة ايام وشهد اليوم الاول حضورا ملفتا للفنانين ومحبي فن التشكيل في اربيل.