معرض "الكورد".. التقليد والحداثة في قاعة الفن المعاصر بموسكو (صور)

شفق نيوز/ أقيم في العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت، معرض "التقليد والحداثة" في قاعة عرض الفن الثلاثي المعاصر "Triptych" وضم المواضيع الفنية الحديثة للكورد بمشاركة فنانين بارزين كجزء من الدورة الثالثة لمهرجان موسكو للأفلام الكوردية، بحضور واستضافة محبي الفنون التشكيلية.

وأفاد الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحدث الفني شهد تقديم العديد من الأعمال الفنية بشكل متميز جداً وبتقنيات مختلفة أثارت إعجاب هواة الفن الكوردي وهو ما أظهر التنوع الثقافي عند الكورد"، حسب تعبيره.

وأوضح جهاني أن "المعرض أقيم ‌بحضور وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان حمه حمه سعيد، ورئيس مهرجان الأفلام الكوردية في موسكو الفنان كرم كردنزري، والملحنة والمطربة الكوردية البارزة في روسيا اينا تجوفا وهي مسؤولة عن قاعة عرض الفن المعاصر"، مشيراً إلى أن "فيكتوريا شيشكوفا وعدداً من المسؤولين والفنانين حضروا كذلك افتتاح المعرض".

وأضاف أن "أيام المعرض شهدت أيضاً حضور المخرج بهروز قوبادي مخرج فيلم (خمسة كيلوغرامات من الجوز) برفقة الممثلين الرئيسيين في الفيلم محمد نوري، وتيما تقي زاده، والمخرج بلال كوركوت مخرج فيلم (ثقب في الجدار) والمحكم في قسم مسابقة الأفلام القصيرة أمير غلامي، والمخرج فريد إلهامي مخرج الفيلم الوثائقي (الطمبور) وهو كذلك مغن بارز وملحن وباحث وعازف الطمبور، وعازف إيقاع الدف سعيد إمامي".

وأشار إلى أن "المعرض شهد عرض أعمال الفنان البارز تيمور راشويف الذي قدم أعمالاً بارزة في إطار معمل ز. ك تسيريتلي للنحت وفنون الفيترا والمعرق، فضلاً عن التعريف بأعمال الفنانة روزا أوزمانيان التي تعد نموذجاً ناجحاً في الفن الواقعي الذي لم يخلو من المستوى الرفيع والمضمون الثر".

ونوه جهاني إلى أن "نتاجات الفنانين ديفيد بيروزي، وكولي خان أظهرت كيفية ولادة مجموعة من الفنانين المبدعين وكيفية انتقال التكنيك الفني من جيل لآخر"، مضيفاً أن "الفنانين تيموراز راشويف، وروزا أوزمانيان، وديفيد بيروزي قدموا أعمالهم الإبداعية خلال أيام المعرض".

وتابع جهاني أن "تقديم أعمال هيفال تازهاندار، المعروف بأعماله الرسومية الرائعة والمؤثرة، بالإضافة إلى أحدث أعمال الفنانة الموهوبة زينة برويان في معرض (الكورد: التقليد والحداثة)؛ وكانت لوحة برويان عبارة عن إنتاج رقمي بحجم كبير مطبوع على ورق مستوحى من زهور زنابق الماء".

وأشار كذلك إلى أن "قسماً آخر من المعرض شهد عرض أعمال الفنان نوريك يوسويان وهي عبارة لوحات ذات مضمون قومي".