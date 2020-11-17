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معرض السليمانية الدولي للكتاب ينطلق بدورته الثانية غدا الاربعاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-17T09:49:03+0000
معرض السليمانية الدولي للكتاب ينطلق بدورته الثانية غدا الاربعاء

شفق نيوز/ اعلن القائمون على معرض الكتاب الدولي في السليمانية عن إنطلاق المعرض بنسخته الثانية يوم غد الاربعاء بمشاركة واسعة من دور الطباعة والنشر المحلية والاجنبية.

وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة و صناعة السليمانية ياسين رحيم فرج في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير العلاقات والتسويق للمعرض شوقي عمر محمود، انه لديهم عقدا مع شركة "اطلس الاصيل" التي ستقوم بتنيظم نشاطات وفعاليات المعرض.

واشار الى ان المعرض سيكون منبرا للكتّاب والمؤلفين والمثقفين كافة في اقليم كوردستان والعراق لعرض نتاجاتهم ومؤلفاتهم، وسيكون مكانا للتلاقح الفكري مع الاجانب القادمين من الخارج لحضور المعرض.

من جهته قال فرج خلال المؤتمر ان معرض السليمانية الدولي بذل جهودا لانطلاق المعرض بدورته الثانية، مشيرا الى مشاركة دور النشر والطباعة من الدول المجاورة ومن مختلف قارات العالم واجزاء كوردستان الكبرى الاربعة.

واضاف ان هذا الحدث مهم بالنسبة الى السليمانية ليس فقط من ناحية نشر الكتب بل سيحرك السوق في المحافظة لان المعرض سيستقبل عشرات الالاف من الزوار داخليا والالاف خارجيا.

وينطلق المعرض بدورته الثانية بمناسبة الذكرى الـ 236 لتأسيس عاصمة الثقافة في اقليم كوردستان.

وانطلق المعرض بنسخته الاولى العام الماضي بالموعد ذاته بمشاركة أكثر من 300 دار طباعة و نشر محلية واجنبية وبعرض الالاف من عناوين المؤلفات والمنشورات والبحوث.

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