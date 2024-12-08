معرض السليمانية الدولي للكتاب يحقق مبيعات "استثنائية" في دورته السادسة

شفق نيوز/ كشف مدير عام معرض السليمانية الدولي للكتاب، حسن رحيم، يوم الأحد، عن تحقيق مبيعات "استثنائية" خلال دورته السادسة حيث تم شراء نحو 48.4% من الكتب المعروضة، في حدث ثقافي شهد إقبالاً واسعاً من داخل العراق وخارجه.

وقال رحيم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الدورة السادسة للمعرض التي استمرت عشرة أيام، تضمنت عرض أكثر من تسعة ملايين كتاب، من بينها 2000 مؤلف جديد يُطرح لأول مرة.

وأضاف أن 12 دولة عربية وأجنبية شاركت في المعرض عبر أكثر من 200 دار نشر، مما أضفى على الفعالية طابعاً دولياً مميزاً.

وأشار إلى أن الكتب الكوردية تصدرت المبيعات، تلتها الكتب الأجنبية، ثم العربية، في حين جاءت الكتب باللغات الأخرى في المرتبة الرابعة.

وبين رحيم أن هذا العام شهد تسجيل أكبر عدد من الزوار منذ انطلاق المعرض، حيث توافد الحضور من مختلف المناطق العراقية ودول أجنبية، ما يعكس المكانة المتزايدة للمعرض كمنصة ثقافية رائدة.

وختم رحيم كلامه بشكر الجهات الراعية والداعمة، وللزوار ووسائل الإعلام التي ساهمت في تغطية الحدث الثقافي ودعمه.

ويعد معرض السليمانية الدولي للكتاب حدثاً ثقافياً بارزاً يجمع القراء والناشرين من مختلف أنحاء العالم في كل دورة، ويساهم المعرض في تعزيز الثقافة والقراءة، ويعكس الاهتمام المتزايد بالكتب والنشر في إقليم كوردستان والعراق.