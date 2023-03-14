معرض "البيت المثالي" الدولي ينطلق في مدينة اربيل: جودة عالية وأسعار مرتفعة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فعاليات معرض اربيل الدولي للمستلزمات المنزلية، وحمل المعرض عنوان "البيت المثالي".

وقال محمد عثمان وهو مدير احدى الشركات المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشاركتنا اليوم في هذا المعرض لعرض المستلزمات المنزلية التي تقوم شركتنا بتسويقها من مستلزمات إضاءة وغيرها"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من العروض التي سيتم تقديمها للزبائن".

بدورها؛ قالت آمنة سعيد وهي مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز ان "المستلزمات المعروضة في هذا المعرض جميلة جدا لكن المشكلة في أن الكثير منها غالية الثمن رغم جودتها الممتازة".

واضافت ان "هناك الكثير من الشركات العالمية مشاركة في المعرض وتحتوي على مستلزمات و تجهيزات منزلية قد لا تتوفر في أسواق اقليم كوردستان".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام حيث سيتم عرض عدد كبير من المستلزمات المنزلية.