معبر فيشخابور يعاود افتتاح أبوابه أمام تنقل المواطنين بين كوردستان وسوريا

شفق نيوز/ أعلن مدير معبر فيشخابور شوكت بريهاري، يوم السبت، إعادة فتح المعبر أمام تنقل المواطنين بين إقليم كوردستان وسوريا بعد إغلاقه لقرابة شهر.

وقال بريهاري لوكالة شفق نيوز، إن "المعبر سيفتتح مجددا يوم الاثنين المقبل أمام تنقل المواطنين بين مناطق سوريا وإقليم كوردستان وكذلك للعاملين في المنظمات الدولية الانسانية فقط".

وأوضح أن "المعبر أغلق قبل نحو شهر من قبل سلطات إقليم كوردستان بوجه المسافرين والمنظمات الدولية والتبادل التجاري دون معرفة الاسباب".