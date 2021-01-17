معبر حدودي في كوردستان يرفض نحو 50 طناً من المواد غير الصالحة

شفق نيوز/ أعلن معبر ابراهيم الخليل الحدودي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعادة وحرق نحو 50 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال العام الماضي 2020.

وقال إعلام المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كوادره "قامت خلال المدة من 1 كانون الثاني 2020 لغاية 31 كانون الاول 2020 بإعادة او احراق (48 طنا و631 كيلوغراما) من المواد المختلفة التي لم تجتز الاختبار والفحص في المخبرات واللجان المعنية في معبر ابراهيم الخليل الدولي"، مبيناً أن "تلك المواد لم تكن تتلاءم مع تعليمات حكومة اقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن "المواد بصورة عامة تتكون من مواد (صحية وغذائية من المأكولات والمشروبات، ومواد التجميل والمواد البيطرية والزراعية والانشائية..الخ".