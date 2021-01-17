سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معبر حدودي في كوردستان يرفض نحو 50 طناً من المواد غير الصالحة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-17T14:09:54+0000
معبر حدودي في كوردستان يرفض نحو 50 طناً من المواد غير الصالحة

شفق نيوز/ أعلن معبر ابراهيم الخليل الحدودي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعادة وحرق نحو 50 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال  العام الماضي 2020.

وقال إعلام المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كوادره "قامت خلال المدة من 1  كانون الثاني 2020 لغاية 31 كانون الاول 2020 بإعادة او احراق (48 طنا و631 كيلوغراما) من المواد المختلفة التي لم تجتز الاختبار والفحص في المخبرات واللجان المعنية في معبر ابراهيم الخليل الدولي"، مبيناً أن "تلك المواد لم تكن تتلاءم مع تعليمات حكومة اقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن "المواد بصورة عامة تتكون من مواد (صحية وغذائية من المأكولات والمشروبات، ومواد التجميل والمواد البيطرية والزراعية والانشائية..الخ".

related

اقليم كوردستان يعيد 6 الاف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

Date: 2020-12-10 17:00:45
اقليم كوردستان يعيد 6 الاف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

دبلوماسي تركي يتفقد منفذا حدوديا في اقليم كوردستان

Date: 2020-12-22 16:17:31
دبلوماسي تركي يتفقد منفذا حدوديا في اقليم كوردستان