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معبر حدودي بكوردستان يشترط على السائقين والعاملين فيه التطعيم ضد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T14:31:22+0000
معبر حدودي بكوردستان يشترط على السائقين والعاملين فيه التطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ اشترطت سلطات معبر حاج عمران الدولي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا من قبل السائقين والعاملين في شحن وتفريغ السيارات للسماح لهم بالعمل والمرور.

وذكرت سلطات المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها ابلغت جميع السائقين وعمال الشحن والتفريغ في حدود معبر حاج عمران الدولي، ان الاشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا ان يبادروا الى التطعيم في المراكز الخاصة بذلك.

واوضحت ان اي صاحب خط نقل يقدم طلبا بهدف تغيير سائق شاحنته يتوجب على السائق الجديد ان يكون ملقحا مسبقا ضد الفيروس وان يكون حاملا لبطاقة تثبت انه تلقى وجبتين من اللقاح، محذرة من انه بخلاف ذلك لن يقوم المعبر بترويج اية معاملة لاي سائق.

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