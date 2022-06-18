معبر حاج عمران يصدر تعليمات جديدة للراغبين بالسفر الى ايران

شفق نيوز/ أعلن مجمع معبر حاج عمران الدولي، اليوم السبت، ان الاشخاص الراغبين بالسفر الى إيران يتوجب عليهم جلب بطاقة صحية تثبت تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا أو ورقة فحص PCR تتضمن نتيجة سلبية لم يمضي عليها ٧٢ ساعة.

وجاء في بيان للمجمع ورد لوكالة شفق نيوز ، انه يبلغ جميع المواطنين الراغبين بالسفر الى ايران وكما تم الاعلان عنه سابقا فانه وفقا للتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الايرانية فان حمل بطاقة تلقي اللقاح المضاد للكورونا وحدها تثبت أن الشخص المسافر قد تلقى الجرعة الثانية، مبينا انه في حال عدم وجود البطاقة فإنه سيتم اعتماد نتيجة فحص (PCR) السلبية لوحدها للسماح بالدخول الى الجانب الايراني.

وطالب البيان السائحين زيارة المجمع مع حمل احد البطاقتين المشار إليهما فقط، لكي لا يواجهوا أي مشكلات في حالة الذهاب والعودة.