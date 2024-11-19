معبر برويزخان يعلن استمرار الأنشطة التجارية والسياحية يومي حظر التجوال

شفق نيوز/ كشفت إدارة معبر برويزخان الدولي، يوم الثلاثاء، أن حركة التجارة والسياحة عبر المعبر ستستمر بشكل طبيعي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت إدارة المعبر في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "جميع المؤسسات والمرافق داخل المعبر ستعمل بكامل طاقتها لتسهيل المعاملات وتلبية احتياجات المواطنين".

وشددت الإدارة على التزامها بـ"ضمان سير العمليات التجارية والسياحية دون أي عوائق خلال هذه الفترة، داعية المواطنين إلى الاطمئنان حيال استمرارية تقديم الخدمات".

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة للتوفيق بين متطلبات الإحصاء العام وضمان استمرار الأنشطة الأساسية عبر المعابر الحدودية.

ويعتبر معبر برويزخان الدولي من أهم المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، حيث يشهد حركة تجارية وسياحية نشطة.

ومع اقتراب موعد الإحصاء العام، تسعى إدارة المعبر إلى طمأنة المواطنين باستمرار الأنشطة التجارية والسياحية دون انقطاع خلال هذه الفترة، مع التزام كافة المؤسسات بتقديم خدماتها كالمعتاد.