معبر إبراهيم الخليل: إتلاف 21 ألف طن من بضائع منتهية الصلاحية خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر إبراهيم الخليل الدولي، يوم الأربعاء، عن رفضها لدخول 21 ألف طن من البضائع منتهية الصلاحية خلال العام الماضي، فيما أكدت على استمرار جهودها لضمان سلامة البضائع الداخلة.

وقالت إدارة المعبر، الواقع بين إقليم كوردستان وتركيا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تبذل جهود لضمان سلامة البضائع المستوردة وحماية صحة المواطنين، فخلال العام الماضي تم رفض أكثر من 21 ألف طن من البضائع بسبب انتهاء صلاحيتها، وذلك بعد فحصها من قبل المختبرات واللجان المختصة العاملة في المعبر".

وأضافت أن "الجزء الأكبر من هذه البضائع تنوعت بين المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الزراعية، بالاضافة الى المواد البيطرية ومواد البناء، وقد أعيدت الى مصدرها الاساسي، وفي المقابل تم إتلاف الكميات الاخرى التي لم تكن قابلة للإعادة او التي شكلت خطرا على الصحة العامة او البيئة".

وتابع أن "جميع الاجراءات التي تم اتخاذها جاءت امتثالا لتعليمات حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالمعايير الصحية والبيئية الصارمة".