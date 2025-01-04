معبران حدوديان لإقليم كوردستان يتصدران الترانزيت الأجنبي لإيران

شفق نيوز/ صرح رئيس الجمارك في إيران "فرود عسكري"، يوم السبت، بارتفاع نسبة الترانزيت من معبري "برويز خان"، و"باشماخ" الحدوديين الدوليين في اقليم كوردستان العراق.

وقال عسكري في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية ايرانية، إن الترانزيت الأجنبي ارتفع عبر إيران خلال 9 أشهر من هذا العام بنسبة 31% ليصل إلى 16 مليون و500 ألف طن.

وأوضح أنه كانت جمارك شهيد رجائي و برويزخان وباشماخ هي الجمارك الرئيسية الثلاثة لمنشأ الترانزيت، والتي تمثل أكبر كمية من البضائع العابرة بين جمارك المنشأ في الأشهر التسعة من العام الحالي.

وتابع عسكري: خلال هذه الفترة، تم شحن 4.4 ملايين طن من البضائع من مكتب جمارك الشهيد رجائي، و3.8 ملايين طن من مكتب جمارك برويزخان، و2.3 مليون طن من مكتب جمارك باشماخ.

ووفقا للمسؤول الايراني، فإن إجمالي 10.5 مليون طن من إجمالي الترانزيت الأجنبي عبر إيران خلال هذه الفترة جاء من جمارك منطقة الشهيد رجائي و برويزخان وباشماخ الخاصة.