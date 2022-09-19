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معبد "لالش" يصدر تعليمات جديدة بشأن عيد "جما" الإيزيدي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T19:02:03+0000
معبد "لالش" يصدر تعليمات جديدة بشأن عيد "جما" الإيزيدي

شفق نيوز / أصدر معبد "لالش" جنوب شرق دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عدداً من التعليمات والتوجيهات بشأن أيام "عيد جما" للايزيديين في العراق.

وقال مسؤول إعلام المعبد، لقمان حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت للحفاظ على قدسية معبد لالش خلال أيام (عيد جما) القادم، ومنها منع الأركيلة واستقدام آلات الموسيقى وإقامة الحفلات في المعبد، خلال أيام العيد".

وأضاف أن "التوجيهات شملت الالتزام باللبس الملائم عند الزيارة، ومنع عمل النساء والفتيات في المطاعم وغلق الكافيتريات خلال أيام العيد".

وأشار إلى أن "الزوار سيستقبلون في العيد القادم من خلال البوابة الجديدة"، مرجحاً زيارة "أكثر من 150 ألف شخص لمعبد لالش من داخل وخارج الإقليم في (عيد جما) الذي يصادف من يوم 6 إلى 13 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ويقصد الايزيديون في السادس من تشرين الأول من كل عام معبد "لالش" في قضاء شيخان جنوب شرق دهوك لإحياء مراسيم عيد جما أحد أعرق الأعياد الايزيدية.

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