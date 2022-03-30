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معاناة المتقاعدين في السليمانية وكرميان.. حضور يومي فجراَ وصدمة عند "شباك الصرف"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T08:23:55+0000
معاناة المتقاعدين في السليمانية وكرميان.. حضور يومي فجراَ وصدمة عند "شباك الصرف"

شفق نيوز/ رغم شروع حكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب الموظفين قبل عيد نوروز، إلا أن عدم توفر السيولة في بنوك ومصارف السليمانية وكرميان وضع أمام المتقاعدين صعوبات ومتاعب اوصلت بعضهم للموت.

ويقول "حاجي مراد"، وهو احد المتقاعدين لوكالة شفق نيوز، إنهم  اعتادوا المجيئ إلى مصرف باخان منذ ساعات الفجر الأولى، وقبل مجيء موظف المصرف، ليضمن له مكاناً يأهله للوصول إلى "شباك" الصرف ليتسلم راتبه لشهر شباط الماضي والذي لا يتجاوز 300 ألف دينار.

ويضيف "حاجي مراد"، قبل عطلة عيد نوروز جئنا هنا منذ الساعه الثالثة فجراً، ولم نتسلم رواتبنا، وبعد عطلة عيد نوروز ومنذ يوم السبت الماضي وحتى الآن يومياً نأتي إلى هذا المصرف، ونحن كلنا كبار سن، ليتسنى لنا تنظيم طوابيرنا لكن يوميا نتفاجئ بعدم وجود السيولة المادية في المصرف.

وتابع قائلاَ: "وصلنا اليوم إلى نهاية شهر آذار، ونحن لم نتسلم رواتب شهر شباط ويومياَ نصرف أجور الذهاب والإياب ولانحصل على شيء يعوضنا عن هذه المعاناة".

 

فيما تقول الحاجة مريم، لوكالة شفق نيوز، إن وجودنا يوميا لأكثر من 6 ساعات في هذه الأجواء المتقلبة ونحن في هذه الأعمار يضيف عبئاً كبيراً علينا، مشفة "بدل أن تصل رواتبنا إلى بيوتنا نحن نأتي ومنذ أكثر من أسبوعين لنحصل عليها لكن مع الأسف حتى مع تلك المعاناة لم نستطع الحصول عليها".

ودعت الحاجة مريم، "الجهات الحكومية المسؤولة للنظر إلى حال كبار السن والمتقاعدين وكف الاذى عنهم".

وفارق ثلاثة متقاعدين من كبار السن الحياة خلال الايام الماضية بسبب وقوفهم في طوابير استلام الراتب في محافظة السليمانية، فيما اضرم متقاعد اخر النار في نفسه أمام مصرف شيروانه في إدارة گرميان.

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