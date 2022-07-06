معاقبة 274 محطة وقود في إقليم كوردستان خلال ستة أشهر

شفق نيوز/ أعلن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاربعاء تغريم 274 محطة وقود في إقليم كوردستان بسبب انخفاض جودة البنزين المباع في تلك المحطات.

وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز ان ما بين 500 ألف ومليوني دينار كان قيمة الغرامة المالية ل274 محطة قامت ببيع البنزين منخفض الجودة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف البيان تمت معاقبة 167 محطة وقود في اربيل، و49 محطة وقود في دهوك، و58 محطة وقود في السليمانية وحلبجة.

وبين البيان ان الغرامات الاجمالية لمحطات الوقود بلغت 300 مليون دينار وأعيدت جميع الأموال إلى خزينة الحكومة وستبقى محطات الوقود مغلقة حتى تحسن نوعية البنزين وستستمر المراقبة.