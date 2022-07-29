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معاقبة قرابة 200 محطة تعبئة وقود للسيارات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-29T10:10:38+0000
معاقبة قرابة 200 محطة تعبئة وقود للسيارات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، معاقبة 21 محطة تعبئة وقود للسيارات في مدينة أربيل وضواحيها بسبب تلاعبها بجودة البنزين وخداعها الناس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه المحطات الستة المدرجة ادنها تقوم للمرة الثانية على التوالي بتزييف جودة البنزين وتبيعها للسكان وهي: محطة آرام محمد، ومحطة ژیلوان، محطة جيگر، محطة زير، محطة سيداوه، محطة يارا (ميهن).

كما نوهت إلى أن لجنة التفتيش والرقابة محطات تعبئة الوقود عاقبت خلال الشهرين الماضيين 172 محطة تعبئة وقود لتزييفها جودة مادة البنزين.

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