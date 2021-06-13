سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معارك العمال الكوردستاني وتركيا تكبد مواطني الاقليم ملايين الدنانير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-13T11:49:44+0000
معارك العمال الكوردستاني وتركيا تكبد مواطني الاقليم ملايين الدنانير

شفق نيوز/ أدت المعارك الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الى أضرار كبيرة بعشرات القرى وأخليت من ساكنيها في مناطق قضاء العمادية العمادية بمحافظة دهوك، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في 23 من شهر نيسان المنصرم.

وكشف سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي لوكالة شفق نيوز حجم الأضرار التي لحقت بقرى ومزارع المواطنين في حدود الناحية، قائلا إن "العملية التركية الاخيرة اسفرت عن احتراق 10 آلاف دونم من الاراضي الزراعية، وتسببت بخسائر مادية وصلت الى مليار و750 مليون دينار عراقي، وإخلاء 5 قرى من سكانها، كما أن هناك مخاوفَ من اخلاء قريتين".

فيما شكا مواطنو القرى الحدودية من الاوضاع الحالية في محيط قراهم، وبين طاهر برواري لوكالة شفق نيوز؛ "نحن في قريتنا لسنا بأمان، فإن الصواريخ تقع بالقرب من منازلنا يوميا، ولا نستطيع الخروج من القرية لنسقي مزارعنا"، مشيرا إلى أن "الآن هو موسم الحصاد، ولقد خسرنا ملايين الدنانير، نطلب المساعدة من جميع الجهات المعنية".

related

أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

Date: 2019-07-13 14:32:10
أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Date: 2020-10-26 20:43:22
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 18:03:17
طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

Date: 2019-07-20 10:21:51
مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

Date: 2020-11-14 11:29:31
المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

انقرة تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان

Date: 2019-08-25 09:59:19
انقرة تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان

مراقبون سياسيون: حزب العمال يتخذ من اراضي اقليم كوردستان قاعدة لتنفيذ مخطط دولي

Date: 2020-12-31 10:43:36
مراقبون سياسيون: حزب العمال يتخذ من اراضي اقليم كوردستان قاعدة لتنفيذ مخطط دولي

تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق

Date: 2019-09-05 15:03:11
تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق