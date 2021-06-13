معارك العمال الكوردستاني وتركيا تكبد مواطني الاقليم ملايين الدنانير

شفق نيوز/ أدت المعارك الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الى أضرار كبيرة بعشرات القرى وأخليت من ساكنيها في مناطق قضاء العمادية العمادية بمحافظة دهوك، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في 23 من شهر نيسان المنصرم.

وكشف سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي لوكالة شفق نيوز حجم الأضرار التي لحقت بقرى ومزارع المواطنين في حدود الناحية، قائلا إن "العملية التركية الاخيرة اسفرت عن احتراق 10 آلاف دونم من الاراضي الزراعية، وتسببت بخسائر مادية وصلت الى مليار و750 مليون دينار عراقي، وإخلاء 5 قرى من سكانها، كما أن هناك مخاوفَ من اخلاء قريتين".

فيما شكا مواطنو القرى الحدودية من الاوضاع الحالية في محيط قراهم، وبين طاهر برواري لوكالة شفق نيوز؛ "نحن في قريتنا لسنا بأمان، فإن الصواريخ تقع بالقرب من منازلنا يوميا، ولا نستطيع الخروج من القرية لنسقي مزارعنا"، مشيرا إلى أن "الآن هو موسم الحصاد، ولقد خسرنا ملايين الدنانير، نطلب المساعدة من جميع الجهات المعنية".