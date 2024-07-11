معارك العماليين والأتراك تتسبب باندلاع حرائق واسعة شمال دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في قضاء العمادية شمال دهوك اليوم الخميس، اندلاع حرائق كبيرة في مزارع اهالي القرية وتدمير مئات الدونمات من الأشجار المعمرة بعد سقوط قذائف مدفعية في محيط القرية نتيجة المعارك الجارية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وقال نزار محمد مختار قرية سكيری لوكالة شفق نيوز؛ ان "القصف تسبب في حدوث هلع وخوف بين سكان القرية الذين يجدون أنفسهم الآن بين خيارين صعبين إما البقاء تحت نيران المعارك ومواصلة اعمالهم للحفاظ على ما تبقى من مزارعهم من الحرائق أو النزوح من القرية وترك كل شيء خلفهم".

وأشار مختار القرية الى ان "اهالي سكيری يعملون ليل نهار في محاولات لإخماد الحرائق بطرق بدائية نظرا لعدم تمكن رجال الإطفاء من الوصول الى مناطق الحريق بسبب الوضع الأمني ووعورة الطرق.