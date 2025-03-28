معابر كوردستان خلال العيد.. إغلاق مؤقت لحركة التجارة والسياحة مستمرة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر باشماغ، يوم الجمعة، إغلاق المعبر أمام حركة التجارة في إقليم كوردستان لمدة 24 ساعة، بدءاً من اليوم الأول لعيد الفطر، بينما ستبقى حركة السياح مستمرة دون أي قيود.

وأكدت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإغلاق يشمل فقط المعابر التجارية"، مشيرة إلى أن "حركة التجارة ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من اليوم الثاني من العيد".

من جهتها، أوضحت إدارة منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران أنه "وفقاً للاتفاقات السابقة بين محافظات أربيل وكرميان، سيتم إغلاق المعبر لمدة 24 ساعة أمام حركة التجارة"، مؤكدة أن "حركة السياح عبر المعابر ستظل طبيعية طوال أيام العيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة السليمانية، إعداد خطة أمنية مشددة خلال أيام عيد الفطر، مع التركيز على تأمين الأماكن العامة والمناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتفتيش لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

إلى ذلك، قررت مديرية مرور أربيل، اليوم الجمعة، حظر سير مركبات الحمل الكبيرة وجميع أنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.