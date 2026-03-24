مظلوم عبدي يعزي بضحايا البيشمركة في أربيل

أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، عن حزنه على ضحايا البيشمركة في الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات قواتهم في حدود منطقة سوران.

وقال عبدي في تدوينة على منصة إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز: ‏"أشارك الحزن مع شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان وقوات البيشمركة على استشهاد أبطالهم".

وتابع عبدي: "نعزي الرئيس مسعود بارزاني، والقادة في الإقليم وعوائل الشُّهداء في مصابهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.