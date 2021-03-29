مظلوم عبدي يطالب الدول الاجنبية باستعادة مواطنيها من مخيم الهول

شفق نيوز/ قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن قواته شنت عملية امنية وانسانية في مخيم الهول بالحسكة، لاعتقال عناصر داعش وحماية المدنيين.

وجدد في تغريدة له على تويتر، دعوته للدول الأجنبية باستعادة مواطنيها المقيمين في مخيم الهول، الذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش.

كما طالب عبدي منهم بتقديم المزيد من الدعم لمخيم الهول لتحسين الظروف، وتأمين الاستقرار فيه.

وكانت الأسايش قد أعلنت صباح امس الأحد، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمالي سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.