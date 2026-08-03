مظلوم عبدي يصف زيارة نيجيرفان بارزاني إلى سوريا بـ"التاريخية"

شفق نيوز- دمشق

وصف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى دمشق بأنها "تاريخية"، معرباً عن اعتقاده بأنها ستنعكس إيجاباً على استقرار سوريا ومعالجة القضية الكوردية.

Serdana Serokê Herêma Kurdistanê, Nêçîrvan Barzanî ya dîrokî ji Sûriyê re, cihê kêfxweşiyeke mezin e. Kak Nêçîrvan @IKRPresident herdem roleke girîng di piştgiriya doza Kurd li Sûriyê û Kurdistanê bi gîştî de, lîstiye. Em bawer in ku ev serdan wê bandoreke erênî li aramiya… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) August 3, 2026

وقال عبدي، في منشور على منصة "إكس"، إن "الزيارة التاريخية لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى سوريا تبعث على سرور كبير".

وأضاف أن "كاك نيجيرفان أدى دائماً دوراً مهماً في دعم القضية الكوردية في سوريا وكوردستان عموماً"، متابعاً "نحن على ثقة بأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي في استقرار سوريا وحل القضية الكوردية في المنطقة".

وجاء ذلك عقب استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، في أول زيارة لرئيس إقليم كوردستان إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وبحسب الرئاسة السورية، تناول اللقاء العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الأمن والاستقرار.

وأكد نيجيرفان بارزاني، عقب اللقاء، دعم إقليم كوردستان لسوريا مستقرة وموحدة، تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية، مشيراً إلى وجود إمكانات واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان.

وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه دمشق و"قسد" تنفيذ اتفاق أُبرم في 29 كانون الثاني 2026، بعد مواجهات عسكرية، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب مصادر خاصة أفادت لوكالة شفق نيوز بأن متابعة هذا الاتفاق وآليات دمج قوات "قسد" شكّلت محوراً أساسياً في زيارة بارزاني.

وشهد تطبيق الاتفاق دخول قوات حكومية إلى الحسكة والقامشلي، وتسليم إدارة مطار القامشلي وعدد من حقول النفط إلى الدولة، إلى جانب تعيين القيادي الكوردي سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع للمنطقة الشرقية، غير أن خلافات لا تزال قائمة بشأن الآليات النهائية لدمج التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" في الجيش السوري.

وكان نيجيرفان بارزاني قد اضطلع بدور وساطة خلال التوتر بين دمشق و"قسد"، وعقد سلسلة اجتماعات مع مظلوم عبدي ومسؤولين أميركيين، دعا خلالها إلى اعتماد الحوار السياسي وضمان حقوق الكورد وبقية المكونات ضمن سوريا موحدة.