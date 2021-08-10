مظلوم عبدي: قسد قوة سورية ولن تهدد جيرانها

شفق نيوز/ قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي الأثنين، أن قواته ملتزمة بمحاربة "داعش" إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وأكدت أنها لن تكون قوة "تهدد استقرار جيرانها".

وقال عبدي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "قواته تجدد الالتزام بالعمل مع الشركاء في "التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأشار عبدي إلى أن "قسد" قوة سورية مهمتها الدفاع عن مكاسب الشعب السوري، وأنها "ليست ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها".

وتأتي تصريحات عبدي بعد أسبوع من توجيه القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمود برخدان تهديدات لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة بالتدخل العسكري لصالح مقاتلي الحزب العمال الكوردستاني.