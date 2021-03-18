مظلوم عبدي: احتلال عفرين عنوان فشل للمجتمع الدولي في الحفاظ على القيم الإنسانية

شفق نيوز/ وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية، ما يجري في عفرين بأنه عنوان فشل المجتمع الدولي في الحفاظ على القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وتتألف قوات سوريا الديموقراطية من فصائل مسلحة من الكورد والعرب والسريان وبقية المكونات وتعتبر وحدات حماية الشعب العمود الفقري لها.

وقال عبدي في تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس؛ إن "التجاهل المستمر لحماية سكان عفرين من الاحتلال وجرائم الحرب يرتكبها المحتل يتناقض مع كل القوانين الدولية و باعتراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "وضع حد لتلك الجرائم ممكن بعد إعادة المدينة الى وضعها المدني قبل الاحتلال".

وشهدت مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خروج مظاهرات رافضة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة على عفرين ومنددة بالانتهاكات التي ترتكب بحق أهلها.

وبدأت تركيا في 20 يناير / كانون الثاني 2018 عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين الكوردية شمال سوريا وتمكنت إلى جانب فصائل سورية موالية لها من السيطرة على المدينة في 18 آذار بعد انسحاب وحدات حماية الشعب منها.

وتشير تقارير منظمات أممية وحقوقة إلى ارتكاب "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا انتهاكات لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم حرب من اختطاف وتعذيب وابتزاز واغتيالات متكررة ومستمرة في مناطق عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.