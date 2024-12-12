مطعم يوثق الشهداء الكورد في حرب داعش يجذب الفنانة المصرية إلهام شاهين

شفق نيوز/ أثار مطعم يوثق الشهداء الكورد الذين سقطوا في المعارك ضد تنظيم داعش، اهتمام الفنانة المصرية إلهام شاهين المتواجدة في إقليم كوردستان للمشاركة في مهرجان دهوك السينمائي الدولي.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها في "إنستغرام" صورة التقطتها داخل أحد المطاعم في محافظة دهوك، وكتبت قائلة "مطعم الشهداء في حي شعبي.. صاحب المطعم وضع على كل الحوائط 760 صورة للشهداء من أصل 2500 شهيد من الكورد في الحرب مع داعش".

وأضافت "كأنه متحف لصورهم وبقايا ملابسهم وأسلحتهم التي أهداها أهاليهم لهذا المطعم.. ويأتون الأهالي دائماً إليه ليتذكروا شهداءهم".

وختمت شاهين "الله يرحم كل شهداء العالم ويجعل مثواهم الجنة ويصبر أهاليهم.. لفتة إنسانية مؤثرة من صاحب هذا المطعم الشعبي البسيط".

وكانت فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، قد انطلقت في التاسع من الشهر الجاري، في قاعة المؤتمرات بجامعة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال مسؤول اللجنة المنظمة للمهرجان، حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الشخصيات الفنية في مجالات عدة من إقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى مشاركة شخصيات فنية من دول أجنبية وعربية".

وأضاف عارف، أن "عدد الأفلام المشاركة في المهرجان يصل إلى 107 أفلام"، لافتاً إلى أن "46 منها أفلام كوردية و61 عربياً وأجنبياً".

ويوم أمس الأربعاء، منحت اللجنة المنظمة للمهرجان جائزة "إنجاز العمر" لنجمة السينما المصرية إلهام شاهين، وبعد حصولها على هذه الجائزة قالت الممثلة "الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم".