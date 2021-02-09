مطعم جارجيلا.. أكلات شعبية بلمسة نسائية في ديرك

شفق نيوز/ مطعم جارجيلا في ديرك اقصى شمال وشرق سوريا، يديره طاقم نسائي منذ خمس سنوات، ويقدم مأكولات شعبية بجميع الانواع .

قام مكتب المرأة في بلدية ديرك بمبادرة فتح مطعم جارجيلا الخاص بالنساء في المدينة لدعم المرأة وتوفير فرص العمل لها.

وتقول عائشة عزالدين مسؤولة مكتب المرأة في البلدية لوكالة شفق نيوز؛ إن "المطعم يهدف إلى توفير فرص العمل للنساء، واعتمادها على نفسها، إضافة إلى تمكين وتطوير مشاركتها في السوق المحلي".

وأضافت عزالدين؛ أن "8 نساء تعمل في المطعم ضمن دوامين صباحي من 8 صباحا إلى الثانية ظهرا؛ ووجبة عمل مسائية من الثانية ظهرا وتمتد إلى الثامنة مساء".

وتبين مسؤولة مكتب المرأة في بلدية ديرك؛ أن المطعم يقدم جميع المأكولات الشعبية (كبة - محاشي - ورق عنب - خاروف محشي - قشة وغيرها من الأكلات المنزلية ) وبأسعار أرخص من أسعار المطاعم السياحية"، مشيرة إلى أن "مشروع جارجيلا ليس غايته الربح المادي فقط، وإنما لدعم المراة وتوفير فرص العمل لها".

بدورها؛ تقول منتهى أم شادي العاملة في المطعم "كنت خجولة جداً في بداية عملي بالمطعم، الكثيرون انتقدوني أقاربي والجيران وأهل زوجي، ولكنني تأقلمت مع الوضع مؤخراً".

وأضافت أم شادي؛ أن "جارجيلا مصدر رزقي، أعمل فيه منذ قرابة الـ4 سنوات، لدي 3 اطفال صغار وأشارك زوجي في توفير متطلبات الحياة في هذه الظروف الصعبة التي نمر به".

وكان مكتب المرأة في بلدية ديرك قام بعدة مبادرات، مثل افتتاح مشغل الخياطة، ومركز تطوير العائلة، وروضة كليلكي روجي للاطفال، وزراعة الخضروات.