مطران الكلدان في أربيل: ارتفاع عدد المصوّتين المسيحيين أهم من هوية الفائز

شفق نيوز- أربيل

أكد مطران الكلدان في أربيل، بشار متي وردة، مساء اليوم الثلاثاء، أهمية المشاركة الواسعة للمكون المسيحي في الانتخابات البرلمانية العراقية، مشدداً على أن ارتفاع عدد المصوّتين يمثل رسالة قوية ومؤثرة لجميع القوى السياسية.

وقال المطران وردة لوكالة شفق نيوز: "نحن دائماً نشجع كل مسيحي على المشاركة في الانتخابات، فهذا أمر بالغ الأهمية. في كل دورة انتخابية نركز على هذا الجانب لأنه يعكس حضورنا الحقيقي".

وأضاف: "غالباً ما يُركّز الناس على الشخصيات التي تفوز بالمقاعد، لكن القليل يلتفت إلى عدد المصوّتين من أبناء المكون المسيحي، وهذا هو العامل الأهم. ارتفاع عدد المشاركين يعني أن صوتنا أقوى وأكثر تأثيراً".

وأشار إلى أنه "من انتخابات إلى أخرى، كلما ارتفع عدد المصوّتين المسيحيين كان ذلك مؤشراً إيجابياً. أنا شخصياً لا أركز كثيراً على من سيفوز، بقدر ما يهمني أن يزداد عدد المشاركين، لأن ذلك هو ما يعبر عن شكلنا الحقيقي في الانتخابات".

وختم مطران الكلدان بالقول: "كل زيادة في عدد الأصوات، سواء كانت 20 ألفاً أو 30 ألفاً، تمثل رسالة واضحة للسياسيين بأن الصوت المسيحي مهم ومسموع، وهذا ما نسعى لترسيخه في كل انتخابات".

وفتحت مراكز الاقتراع العام في عموم العراق أبوابها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، للإدلاء بالأصوات في سادس دورة نيابية بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل نحو 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفاً وائتلافاً انتخابياً سياسياً في مناطق ومدن العراق كافة.