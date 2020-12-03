سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مطالب بإطلاق سراح 50 معتقلاً في تظاهرات السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T13:09:23+0000
مطالب بإطلاق سراح 50 معتقلاً في تظاهرات السليمانية

شفق نيوز/ هدد ممثلو التظاهرات المطالبة بصرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، باستمرار التظاهرات حتى اطلاق سراح 50 معتقلاً من المتظاهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن ممثلي التظاهرات عقدوا، اليوم، مؤتمراً صحفياً أمام مبنى المحافظة أعلنوا فيه عن استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم واطلاق سراح المعتقلين والذي عددهم 50 معلماً وموظفاً من قبل القوات الامنية والحفاظ على سلامتهم .

وشهدت مدينة السليمانية امس الاربعاء تظاهرات احتجاجية على تأخير صرف الرواتب لأكثر من 47 يوماً.

related

هزتان ارضيتان تضربان ايران ويشعر بها سكان في خانقين واقليم كوردستان

Date: 2019-06-05 09:31:32
هزتان ارضيتان تضربان ايران ويشعر بها سكان في خانقين واقليم كوردستان

بسبب كورونا.. السليمانية تضيف عبارة جديدة على آذان الصلاة

Date: 2020-03-04 12:25:01
بسبب كورونا.. السليمانية تضيف عبارة جديدة على آذان الصلاة

اصابة عمال شركة بتسمم في السليمانية

Date: 2019-09-02 12:16:13
اصابة عمال شركة بتسمم في السليمانية

حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

Date: 2019-10-03 08:19:08
حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

السليمانية تطلق نداء للتعرف على هوية اربعة اشخاص قضوا حرقا بحادث

Date: 2020-08-28 13:47:51
السليمانية تطلق نداء للتعرف على هوية اربعة اشخاص قضوا حرقا بحادث

ضبط 24 الف قطعة علكة منتهية الصلاحية في السليمانية

Date: 2019-12-24 11:55:54
ضبط 24 الف قطعة علكة منتهية الصلاحية في السليمانية

شقيقة قتيلة "ملك محمود": يحتمل انتحار الجاني في دوكان

Date: 2020-11-09 18:21:53
شقيقة قتيلة "ملك محمود": يحتمل انتحار الجاني في دوكان

العثور على جثتين متفسختين داخل منزل وسط السليمانية

Date: 2020-06-30 23:33:59
العثور على جثتين متفسختين داخل منزل وسط السليمانية