مطالب بإطلاق سراح 50 معتقلاً في تظاهرات السليمانية

شفق نيوز/ هدد ممثلو التظاهرات المطالبة بصرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، باستمرار التظاهرات حتى اطلاق سراح 50 معتقلاً من المتظاهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن ممثلي التظاهرات عقدوا، اليوم، مؤتمراً صحفياً أمام مبنى المحافظة أعلنوا فيه عن استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم واطلاق سراح المعتقلين والذي عددهم 50 معلماً وموظفاً من قبل القوات الامنية والحفاظ على سلامتهم .

وشهدت مدينة السليمانية امس الاربعاء تظاهرات احتجاجية على تأخير صرف الرواتب لأكثر من 47 يوماً.