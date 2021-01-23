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مطالبة لبرلمان كوردستان بالزام شركات بتعويضات مالية لتزويدها نظام صدام بالكيمياوي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-23T09:07:01+0000
مطالبة لبرلمان كوردستان بالزام شركات بتعويضات مالية لتزويدها نظام صدام بالكيمياوي

شفق نيوز/ دعا فريق الدفاع عن ضحايا حلبجة يوم السبت برلمان كوردستان الى اصدار قرار يقضي بالزام شركات اجنبية بدفع تعويضات مالية لذوي ضحايا القصف بالاسلحة الكيمياوية على خلفية تزويدها النظام السابق بمواد تدخل في تصنيع تلك الاسلحة.

وقال رئيس الفريق المحامي أياد كاكائي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع اعضاء فريق الدفاع اليوم، إن برلمان كوردستان وللاسف اقولها لا في الدورة الحالية ولا في الدورات السابقة تحدثت عن تعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي لحلبجة مردفا ان الدولة العراقية غير مستعدة لتعويضهم.

واضاف ان برلمان الاقليم يستطيع ومن خلال مشروع قانون او قرار بان يلزم الشركات التي اسهمت بتزويد النظام السابق بالمواد الكيمياوية بتعويض ذوي الضحايا لكن للاسف البرلمان لا يسعى الى العمل بشكل جدي حول هذا الملف.

ورفع فريق الدفاع في عام 2018  دعوى قضائية على 25 شركة أجنبية، ساعدت النظام العراقي السابق في صناعة الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في قصف المدينة عام 1988، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين.

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