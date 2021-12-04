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مطالبة بإعادة امرأة كوردية عراقية توفيت في بولندا جراء البرد والجوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T10:44:21+0000
مطالبة بإعادة امرأة كوردية عراقية توفيت في بولندا جراء البرد والجوع

شفق نيوز/ طالبت أُسرة مهاجرة كوردية توفيت في بولندا، بإعادة جثمان ابنتهم الى اقليم كوردستان لمواراتها الثرى بمأواها الأخير.

وقال ريباز ورميلي، ابن عم المهاجرة الكوردية المتوفية افين عرفان، لوكالة شفق نيوز، ان الأخيرة فارقت الحياة وهي حامل بالشهر الخامس في احدى مستشفيات بولندا.

واضاف أن عرفان وزوجها واطفالهم الخمسة قرروا الهجرة الى احدى الدول الاوروبية عن طريق بيلاروسيا قبل شهرين، مبينا انها عانت كثيرا في الطريق بين بيلاروسيا وبولندا مع المهاجرين الاخرين من البرد والجوع والارهاق.

وطالب ورميلي الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بإعادة جثة افين عرفان الى مدينة زاخو مسقط رأسها.

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