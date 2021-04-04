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مطالبة بمحاسبة برلماني أساء للنساء في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-04T11:40:10+0000
مطالبة بمحاسبة برلماني أساء للنساء في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجهت منظمات واتحادات معنية بشؤون المرأة في إقليم كوردستان طلبات الى برلمان كوردستان تدعو فيها الى محاسبة برلماني بالإساءة إلى المرأة.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها وفد من اتحادات نسوية لبرلمان كردستان

وقالت فيان سليمان رئيسة اتحاد نساء كوردستان واحدى عضوات الرفد في مؤتمر صحفي إنه: يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق هذا النائب الذي استهان بالمراة.

ودعت سليمان حكومة الإقليم إلى العمل بجدية من اجل عدم السماح لأحد أن ينظر إلى المرأة بعين الاستخفاف ويستخدم كلمات ومصطلحات غير مناسبة تجاهها.

وكان عضو في برلمان كوردستان عن كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني قد وصف في كلمة له خلال جلسة انعقدت يوم الأربعاء حكومة الإقليم بـ"الأنثى" مما اثر امتعاض وغضب رئيس البرلمان ريواز فائق.

بدورها قالت لنجة دزيي رئيسة لجنة المرأة في برلمان كردستان خلال المؤتمر: اليوم تسلمنا مذكرة احتجاج من قبل مجموعة من الاتحادات والمنظمات النسوية وقمنا بتسليمها الى رئاسة البرلمان.

وشددت انه يجب على الجميع احترام القانون، مؤكدة ان جميع افراد المجتمع الكوردستاني قدموا التضحيات بدون اختلاف او تمييز.

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