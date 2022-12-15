مطالبة بعقد جلسة "استثنائية خارجية" لبرلمان كوردستان بسبب "ضحايا الطرق"

شفق نيوز / طالب عضو في برلمان كوردستان، اليوم الخميس، بعقد جلسة استثنائية خارج بناية البرلمان لمناقشة وضع الطرق في الإقليم والضحايا الذين سقطوا بسببها وأبرزها طريق كلار – السليمانية، فيما برأ "ساحة" البرلمان من مسؤولية عدم إنجاز هذه الطرق.

وقال النائب في برلمان إقليم كوردستان هاوري ملا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في مكتب برلمان كوردستان في السليمانية ، انه "طالب رئاسة برلمان الاقليم بعقد جلسة استثنائية خارج أروقة بناية برلمان الاقليم لمناقشة وضع الطرق في كوردستان واهمها طريق كلار - السليمانية الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين".

وأضاف، أن "النظام الداخلي لبرلمان الإقليم ووفقا للمادة 4 منه تجيز لرئاسة المجلس عقد جلسة استثنائية أو دورية خارج بناية المجلس"، مبينا أن "الهدف من عقد هذه الجلسة هو للتأكيد على ان تأخير انجاز الطرق في الإقليم لا دخل له ببرلمان كوردستان وكذلك لنؤكد لشعبنا الكوردي ان البرلمان ماضٍ في متابعة مشاكل المواطنين حيثما تكون".

واكد النائب عن محافظة السليمانية ان "الكثير من الطرق المهمة بين مناطق الاقليم تعاني الاهمال بسبب عدم توفر السيولة المالية وهذا انعكس على حياة المواطنين".

وكان مجلس محافظة السليمانية عقد، في 22 تشرين الأول 2022، جلسته الاعتيادية رقم 82، والخاصة بمناقشة مشكلة تأخير إنجاز طريق كلار السليمانية الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين، بحضور مدير عام الطرق والجسور في محافظة السليمانية ومدير عام الطرق والجسور في إدارة گرميان، لمناقشة أسباب تأخير إنجاز الطريق".

كما ان تجمعات ووسائل ضغط جماهيري قد تصاعدت من قبل المواطنين القاطنين في ادارة كرميان و قضاء دربنديخان لمطالبة أصحاب القرار بإكمال انجاز طريق (كلار - السليمانية) ذو السايدين.

واعتصم عدد من مواطني قضاء كلار بادرة گرميان، في 15 أيلول 2022، أمام مبنى مكتب برلمان كوردستان في السليمانية احتجاجا على تأخير إنجاز مشاريع الطرق والمواصلات في كلار.

يذكر ان طريق كلار دربنديخان- السليمانية قد بدأ العمل به في العام 2012 وتوقف العمل فيه لمرات عديدة بسبب الازمة المالية وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 55٪.