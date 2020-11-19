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مطالبة بتشكيل حزب كوردي رسمي في إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-19T10:51:29+0000
مطالبة بتشكيل حزب كوردي رسمي في إيران

شفق نيوز/ طالب رئيس الجبهة الكوردية الموحدة في إيران الدكتور رحيم فرهمند، الشخصيات السياسية، والثقافية، والاجتماعية والنشطاء الكورد كافة بالعمل على تشكيل حزب سياسي في إيران.

واوضح فرهمند ان السبب في المطالبة بتشكيل الحزب هو من اجل التخفيف من معاناة الكورد في ايران، مؤكدا على ضرورة إستحصال الموافقات القانونية والرسمية من الجهات المعنية للمضي بهذا المشروع.

وتأتي دعوة فرهمند في الوقت الذي تقترب فيه ايران من خوض الانتخابات الرئاسية.

يذكر انه لا يوجد اي حزب سياسي كوردي معترف به بشكل رسمي في ايران.

يشار الى ان الجهة الوحيدة التي تمثل الكورد داخل إيران حالياً هي الجبهة التي يرأسها فرهمند والتي تأسست في العام 2005، و التي ما تزال تمارس نشاطاتها لغاية الآن الا انها غير معترف بها كأحدى القوى السياسية الرسمية في ايران.

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