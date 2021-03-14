مطالباً بالغائها.. نائب يعلن فشل مشروع عدادات الماء في كوردستان

شفق نيوز/ طالب عضو برلمان إقليم كوردستان دابان محمد، يوم الاحد، برلمان الاقليم بإلغاء مشروع عدادات الماء المقدم من قبل الحكومة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي في مكتب برلمان كوردستان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اطلب من برلمان كردستان رفض المشروع المقدم من قبل حكومة الاقليم الى البرلمان الذي ينص على قبول مشروع عدادات الماء الذي انجز منذ 2017 والذي لم يحقق نجاحه فقط نسبة 30% وهو يدل على عدم نجاحه".

واضاف، أن "المشروع قدم من قبل شركتين اهليتين الى وزارة البلديات في الاقليم قبل 5 سنوات ولم يصادق عليه في البرلمان وفرض على الاهالي، وهو غير مطابق للشروط النوعية ولا يعرف منشأ العدادات او صالحيتها".

واوضح محمد، أن "العدادات تسجل الهواء عبر الانابيب ايضا وهو امر مرفوض ويحسب بمبالغ كبيرة فهناك من يدفع مليون وهناك من يدفع 50 الف وهو غير عادل وصحيح".

وتابع، أن "الحكومة تحملت الخسائر التي بلغت 350 مليون دولار لان الناس لا تدفع اموال جباية الماء لانها غير صحيحة".