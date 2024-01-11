مطالباً بالعودة للمدارس.. محافظ السليمانية يحذر من ضياع سنة دراسية لا يمكن تعويضها

شفق نيوز/ أكد محافظة السليمانية هافال ابو بكر، اليوم الخميس، أن تأخير رواتب المعلمين والمحاضرين يمكن تعويضه بصرفها في وقت لاحق، لكن ضياع العام الدراسي الحالي لا يمكن تعويضه، فيما أبدى تفهم المحافظة لمطالب اصحاب الافران والمخابز.

وقال المحافظ في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "إدارة السليمانية مع مطالب المعلمين والمحاضرين والموظفين كونها مطالب حقه وشرعية"، مشيرا الى انه "في الوقت ذاته يطالب بعودة الحياة للقاعات الدراسية لان ضياع العام الدراسي لا يمكن تعويضه و سيكون خسارة كبيرة تمس الجميع".

وأضاف على "حكومتي المركز والإقليم حل مشكلة الرواتب والتعيينات كونها من واجباتهم الأساسية ويجب ابعاد قوت المواطنين من الصراعات السياسية".

وعن موضوع تقليل أسعار الخبز بيّن محافظ السليمانية انه "لغاية الآن لم تردنا أية تعليمات بهذا الصدد"، مؤكدا ان "قائمقامية السليمانية عقدت اجتماعات مع أصحاب المخابز في شهر تشرين الثاني المنصرم واتفقت معهم على آلية مشتركة"، مشيرا الى ان "أي قرار يتخذ يجب أن يتم التشاور فيه مع أصحاب الشأن وهم أصحاب المخابز والأفران بعد ان يتم احتساب عدد الأرغفة التي يمكن أن نحصل عليها من كل كيس كون عملية إنتاج الخبز لها متطلبات ومصاريف عديدة يجب مراعاتها".