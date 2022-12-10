مطالبات بإدراج مشاريع إنشاء سدود بإقليم كوردستان في موازنة العام 2023 للعراق

شفق نيوز/ طلبت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية تخصيص ميزانية خاصة لبناء سدود جديدة في مشروع قانون موازنة 2023.

وقالت كوردا عمر ، عضو مجلس النواب العراقي، في بيان اليوم، إن رئاسة الجمهورية العراقية طلبت من حكومة إقليم كوردستان تقديم أجندتها الخاصة بسياسة الحفاظ على المياه وتقديمها للكتل البرلمانية الكوردية في مجلس النواب العراقي حتى يتمكنوا من إدراجها في مشروع قانون موازنة 2023 .

وأضافت أن وزارة الزراعة والموارد المائية بعثت بمشروع تطرح فيه أجندتها في مجالات إعادة تأهيل السدود وإنشاء سدود جديدة ، وقد رفعت المشروع إلى رئيس الجمهورية لإدراجه في مشروع قانون الموازنة.

كما اشارت عمر الى ان العراق يواجه حاليا تغيرات مناخية وتصحرا ، لذلك تمت المطالبة بمزيد من الاهتمام بالسياسة المائية في الموازنة وجعلها من أولويات الحكومة ، وزيادة حجم التنسيق بين أربيل وبغداد في هذا الموضوع. .

وفي اقليم كوردستان وعلى الرغم من وجود سدي دوكان ودربنديخان اللذين يعتبران سدين استراتيجيين لقدرتهما على خزن كمية كبيرة من المياه إضافة إلى سدود أخرى ومئات المسطحات المائية الا ان حكومة اقليم كوردستان بدأت العمل في عدد من السدود بالفعل ضمن برنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان بسبب تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والجفاف.