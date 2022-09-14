مطالبات بمنح الدراجات النارية "لوحات مرورية" في إقليم كوردستان

شفق نيوز / طالبت اتحاد المهنين والحرفيين، في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بحل مشكلة تسجيل الدراجات النارية للسيطرة على المخالفات التي يرتكبها بعض أصحاب الدراجات.

وقال رئيس الاتحاد، سلام حمه رشيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ومديرية المرور العامة، مطالبة بتنظيم عملية استيراد الدراجات النارية من منافذ الإقليم مع دول الجوار".

وطالب حمه رشيد، بـ"تسجيل الدراجات النارية بعد دخولها إلى الإقليم، من قبل دول الجوار، بمنح إجازات سوق لأصحابها، كون الآن يتم دخول الدراجات من محافظات الوسط والجنوب وهي غير مسجلة أو ما يسمى بـ(المانفيست)"، مبينا أنه "بوضعها الحالي لا تستطيع أجهزة المرور محاسبة من يقوم بالمخالفة من أصحاب الدراجات، بسبب عدم وجود بيانات تلك الدراجات لدى دوائر المرور".

وأشار إلى أنه "لغاية العام 2012، كانت حكومة إقليم كوردستان، تستورد الدراجات النارية وتمنحها لوحات أرقام أصولية، لكن بعد ذلك التاريخ توقف الاستيراد".

وأفادت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها عازمة على تجفيف منابع إدخال الدراجات النارية غير المرخصة، عازية سبب إطلاق حملة لمصادرة هذا النوع من الدراجات إلى كثرة الحوادث التي تقع من جرائها.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه من مجموع 397 حادثا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي سجلنا 66 حادثا سببه الرئيسي الدراجات النارية مما أدى الى وقوع وفيات وإصابات لذا بدأنا بحملة مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة

وشدد ان "قانون المرور العام العراقي والذي نعمل به حاليا يمنع منعا باتا قيادة غير العراقي للدراجات النارية، ونحن ملتزمون به".

كما لفت حاجي إلى أنه "ينبغي تجفيف مصادر ادخال الدرجات النارية غير المرخصة ولكن منافذ المحافظة ليست بأيدينا".

وتابع المتحدث باسم المرور القول ان الدراجات النارية الموجودة حاليا في الإقليم 90 بالمئة منها لا تحمل وثيقة (المنافست)، وجميع تلك الدراجات التي تمت مصادرتها لاتحمل هذه الوثيقة او تكون مزيفة.

‏وكانت مديرية مرور أربيل قد أطلقت في وقت سابق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة حيث أثارت ‏جدلا بين السكان الذين يستخدمون هذه الوسيلة للتنقل وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.