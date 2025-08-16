مطالبات بفتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في حلبجة

شفق نيوز - حلبجة

تحولت مطالب سكان محافظة حلبجة بشأن الخدمات المصرفية إلى دعوة رسمية في البرلمان العراقي، إذ طالب عضو في مجلس النواب إلى افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في المحافظة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي شرو حمه شريف، في بيان صحفي، إنه "ضمن مساعينا المتواصلة لخدمة محافظة حلبجة، قدمنا كتاباً رسمياً إلى البنك المركزي العراقي بهدف فتح فرع لبنك (TBI) في محافظات إقليم كوردستان، وبالأخص في محافظة حلبجة، أسوةً ببقية محافظات العراق".

وأضاف أن "الغاية من هذه الخطوة هي تمكين أهالي حلبجة من الاستفادة من التسهيلات والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تشمل العديد من المعاملات والأنشطة المالية"، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت بالأغلبية في 14 من شهر نيسان/أبريل الماضي على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة اتحادية، في خطوة اعتُبرت تاريخية لتثبيت مكانة المدينة التي تحمل إرثاً نضالياً وإنسانياً كبيراً.

وتفتقر محافظة حلبجة حتى الآن إلى وجود فرع مصرف التجارة العراقي، الأمر الذي يضطر سكانها إلى مراجعة المحافظات الأخرى لإنجاز معاملاتهم المصرفية، وهو ما يعتبره الأهالي عقبة أمام حصولهم على الخدمات المالية بشكل ميسر.