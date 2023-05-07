مطالبات بزيادة مقاعد المكونات في انتخابات كوردستان واعتماد الدائرة الواحدة

شفق نيوز/ طالب وزير الإقليم لشؤون المكونات القيادي في الجبهة التركمانية آيدن معروف، يوم الأحد، بزيادة مقاعد المكونات في إقليم كوردستان.

وقال معروف في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مكونات إقليم كوردستان تريد اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة فيما تريد الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية الدوائر المتعددة".

وأضاف ان "عدد مقاعد المكونات في كوردستان 11 مقعداً وهي مقاعد قليلة، فليس هناك اي تمثيل للإيزيديين والشبك والكاكائيين والزرادشتيين".

وطالب الوزير معروف بـ"زيادة عدد مقاعد المكونات لكي يكون هناك تمثيل نيابي لكل مكونات اقليم كوردستان".