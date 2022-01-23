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مطالبات بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في جبل سنجار واقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T12:24:16+0000
مطالبات بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في جبل سنجار واقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمه خليل، يوم الاحد، الحكومة العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في جبل سنجار واقليم كوردستان.

وقال خليل وهو قائمقام يابق لقضاء سنجار، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب دهوك لمجلس النواب العراقي وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "النازحين يتعرضون لاوضاع معيشية صعبة بسبب البرد القارص و نقص في الاحتياجات اللازمة لفصل الشتاء".

ودعا خليل رئيس الوزراء الى "عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بهذا الصدد وتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ للنازحين".

واعرب عن "تخوفه من عملية هروب قيادات من تنظيم داعش من سجن بالحسكة السورية ودخولهم الى مناطق سنجار"، محذرا من "تكرار سيناريو الهجوم على سجن أبو غريب عام 2013".

كما دعا خليل الامم المتحدة والتحالف الدولي الى "تقديم المساعدات للنازحين في المخيمات"، مشيرا الى ان "وفدا نيابيا من ممثلي سنجار سيلتقي برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد يومين لمناقشة أوضاع النازحين والطلب من رئيس الوزراء بزيارة مخيمات النازحين للاطلاع عن قرب على أوضاعهم المعيشية".

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