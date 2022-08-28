مطالبات بتعديل قانون استخدام أجهزة الاتصال بالإقليم بعد تسجيل حالات "إساءة"

شفق نيوز/ طالب المتحدث باسم شرطة كرميان، يوم الأحد، بضرورة تعديل قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصال في إقليم كوردستان بعد تسجيل حالات إساءة.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان علي جمال قدوري ، في بيان صحفي، إنه "تم تسجيل 101 حالة إساءة استخدام لأجهزة الاتصال في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي".

واضاف المتحدث باسم شرطة گرميان "يجب تعديل قانون استخدام أجهزة الاتصال لأنه قبل 14 عاما كان القانون الذي صدر يخص الهواتف المحمولة فقط والآن توجد شبكات تواصل اجتماعية".

وتابع، "إذا تم تعديل القانون لوصف القضايا بمزيد من التفصيل وتحديد عقوباتها، فقد يكون ذلك أفضل".