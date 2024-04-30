أمطار وعواصف رعدية تجتاح إقليم كوردستان وتستمر للأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي سيروان علي صالح، الثلاثاء، أن تجتاح موجة من الأمطار والعواصف الرعدية تجتاح مناطق اقليم كوردستان اعتبارا من مساء غد الأربعاء وتستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب صالح في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "من اليوم الثلاثاء إلى الأربعاء ، من المحتمل حدوث بعض الأمطار والعواصف الرعدية على المدى القصير، مع هطول أمطار متقطعة هنا وهناك في الإقليم"..

وأضاف أن "الموجة الرئيسية من الأمطار والعواصف الرعدية تصل إلى مناطق إقليم كوردستان وادارة منطقة كرميان مساء الأربعاء وتستمر بشكل متقطع لغاية يوم السبت مطلع الأسبوع المقبل، مع اشتداد عدة عواصف ليل الأربعاء على الخميس، أيام الخميس والجمعة والسبت".