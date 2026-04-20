"أمطار وحالوب".. تعرف على طقس إقليم كوردستان لـ48 ساعة المقبلة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توقعات حالة الطقس، مؤكدة استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي ترافقها أمطار ورعد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجواء ستكون غائمة بشكل عام في مختلف مناطق الإقليم، مع هطول زخات مطر رعدية، ومن المتوقع في بعض الأحيان تساقط زخات مطر غزيرة وحبات من البرد (الحالوب)"، لافتاً إلى أن "تأثير هطول الأمطار سيضعف خلال ساعات الليل".

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً يتراوح بين (2 - 4) درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه وبسرعة تتراوح بين (10 - 20) كم/ساعة، مع نشاط قد يتجاوز 25 كم/ساعة في بعض الأوقات".

بينما ستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الاثنين: "أربيل 20 درجة مئوية، السليمانية 19، دهوك 17، حلبجة 20، كرميان 22، چمچمال 20، زاخو 18، سوران 18، بيرمام 17، وحاجي أومران 12 درجة مئوية"، وفقاً للبيان.

وبشأن طقس يوم غد الثلاثاء، أشار إلى أن "الأجواء ستتحول إلى غائمة جزئياً، مع بقاء المناطق الجبلية والحدودية تحت تأثير الغيوم الكاملة، كما توجد فرص ضعيفة لهطول زخات مطر رعدية متفرقة في مناطق مختلفة من الإقليم خلال الفترة من الصباح وحتى بعد الظهر".

وأوضح البيان أن "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما ستبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم".

وتابع أن "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء ستكون على النحو التالي: أربيل 19 درجة مئوية، السليمانية 18، دهوك 16، حلبجة 20، كرميان 22، چمچمال 20، زاخو 16، سوران 16، بيرمام 16، وحاجي أومران 10 درجات مئوية".