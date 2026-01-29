أمطار وثلوج وضباب خلال اليومين المقبلين في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن توقعات الحالة الجوية في مختلف مناطق الإقليم خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرةً إلى موجة من الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أجواء اليوم الخميس ستكون غائمة كلياً بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات مطر متقطعة في عدة مناطق".

وأضاف البيان أن "مناطق إدارة سوران، وإدارة راپرين، ومحافظات السليمانية وحلبجة، وإدارة گەرمیان ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تستمر بشكل متقطع حتى المساء، بينما ستشهد المناطق الجبلية الحدودية تساقطاً بسيطاً للثلوج".

وحذرت المديرية من "تشكل الضباب خلال ساعات الليل في أغلب المناطق، مما قد يقلل مدى الرؤية إلى ما بين 1 و2 كم، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم، فستكون "أربيل 12°، السليمانية 8°، دهوك 12°، حلبجة 8°، سوران 5°، زاخو 12°، پیرمام 8°، جمجمال 10°، اكري 10°، حاجي أوميران 3° مئوية".

كما توقعت المديرية أن "يكون طقس غد الجمعة غائماً جزئياً يتحول لاحقاً إلى غائم كلي، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار في المناطق الغربية والشمالية من الإقليم، لتنتشر بعد الظهر إلى أغلب المناطق، وتكون بين خفيفة ومتوسطة الشدة، مع استمرار فرصة تساقط الثلوج في الجبال الحدودية، كما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باليوم السابق.

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة فستكون "أربيل 14°، السليمانية 10°، دهوك 13°، حلبجة 8°، سوران 6°، زاخو 14°، پیرمام 9°، جمجمال 12°، آكري 10°، حاجي أوميران 3° مئوية".