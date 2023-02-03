أمطار وثلوج خلال 24 ساعة.. إعلان كميات المتساقطات في حلبجة (صور)

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لزراعة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، كميات الأمطار التي هطلت في مناطق المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت مديرية زراعة حلبجة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بحسب احصائية دائرة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية العامة لزراعة گرميان فإن خلال الساعات الـ24 الماضية، كانت كميات الأمطار في حلبجة (13.3 ) ملم، وفي سيروان (15) ملم، وفي خورمال (13.8) ملم، وفي بياره (16) ملم، وفي تويلة (36،3) ملم من الأمطار".

وأضافت المديرية، أن "كميات الأمطار هذا العام ولغاية الان بلغ (228.3) ملم في حلبجة ، و (263.1) ملم في سيروان، و(245.3) ملم في خورمال، و(308) ملم في بيارة و(379.5) ملم في تويلة".

ونوهت مديرية زراعة حلبجة، إلى أن "كميات الثلوج خلال (24) ساعة الماضية كانت في بياره (2) سم وفي تويلة كانت كميات الثلوج (18) سم ".