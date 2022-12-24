أمطار وثلوج تقتحم كوردستان مع انخفاض في درجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن حالة الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة، متوقعة هطول الأمطار ونزول ثلج وسط انخفاض بدرجات الحرارة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 2-4 درجات خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بأن تكون السماء غائمة وممطرة في جميع مناطق كوردستان مع تساقط ثلوج قليلة في المناطق الجبلية".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون في اربيل 16 درجة مئوية، السليمانية 14، دهوك 15، حلبجة 15، سوران 12، كرميان 19، زاخو 15".

وشهدت مناطق واسعة من العراق باستثناء اقليم كوردستان، وبعض المحافظات الوسطى والشمالية هطول امطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ نحو سنتين.