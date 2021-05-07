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أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-07T10:36:25+0000
أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع خبير التبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة تأثر إقليم كوردستان بمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار بغزارة.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إن منخفضا جويا يتسبب بعواصف رعدية وزخات أمطار على أجزاء واسعة من إقليم كوردستان العراق ( دهوك واربيل وشمال نينوى والسليمانية ) مصحوب بأمطار رعدية غزيرة وتساقط البرد وتشكل السيول في الاودية.

وأضاف أن تأثير هذا المنخفض ينتهي خلال الليل .

وأردف عطية قائلا مساء يوم الاثنين 10 -5 ونهار يوم الثلاثاء تشير التوقعات الى تأثر البلاد بحالة جوية ينتج عنها هطول غزير للامطار (على فترات مصحوبا بالبرق والرعد ) في مناطق متفرقة من مدن البلاد يصعب تحديدها حاليا . ناتجه عن انحدار منخفض جوي مغلق في الطبقات المتوسطة من تركيا .

وتابع بالقول "لا يستبعد هطول زخات من الحالوب ورياح هابطة قوية في مناطق ايضا .

وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وفقا لعطية.

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