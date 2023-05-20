أمطار غزيرة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد محافظات الإقليم انخفاضا في درجات الحرارة من 5-7 درجات مع وجود اجواء ممطرة في عموم المناطق"، مشيرة إلى "هطول أمطار رعدية وغزيرة في بعض الأحيان".

وأوضح البيان أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في

اربيل 30، السليمانية 27 ، دهوك 27، حلبجة 31، كرميان 36، زاخو 28، سوران 26".