أمطار رعدية وثلوج تضرب كوردستان خلال 48 ساعة

شفق نيوز- اربيل

تشهد مدن إقليم كوردستان حالة عدم استقرار جوي خلال اليومين المقبلين، تترافق مع أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وفق توقعات الأنواء الجوية، اليوم الأحد.

وأعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الطقس سيكون "غير مستقر وغائماً ممطراً بشكل عام"، مع هطول أمطار بدأت في المناطق الجبلية والحدودية وإدارة زاخو ومحافظة دهوك، تتراوح بين متوسطة وغزيرة وتتخللها عواصف رعدية.

وأضافت أن تأثير المنخفض الجوي سيمتد ليشمل مناطق وسط وجنوب شرق الإقليم، بما فيها أربيل والسليمانية وكركوك، إلى جانب إدارتي رابرين وكرميان وسهل شارزور، مع احتمال تساقط "الحالوب" في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 20 و30 كم/س، وتكون أعلى في السليمانية وحلبجة، مع مدى رؤية يتراوح بين 7 و9 كم، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبشأن طقس يوم الاثنين، توقعت المديرية أن يكون "غائماً جزئياً إلى غائم"، مع زخات مطر ربيعية متفرقة، خاصة في المناطق الجبلية ومراكز المدن خلال فترات الظهيرة، بالتزامن مع نشاط الرياح الشمالية الشرقية.

ولفتت إلى أن القمم الجبلية العالية والحدودية ستشهد تساقطاً للثلوج نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي.

وفي ما يخص درجات الحرارة، سجلت أربيل 19 درجة مئوية اليوم تنخفض إلى 18 غداً، فيما بلغت في السليمانية 17 درجة ليومين متتاليين، وسجلت دهوك 18 درجة، بينما بلغت في زاخو وكرميان وحلبجة 19 درجة، في حين سجلت حاجي أومران أدنى درجة حرارة عند 10 درجات تنخفض إلى 9 درجات يوم الاثنين.